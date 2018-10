Na Ravnah na Koroškem protest za boljše plačilo delavcem in dialog z delodajalci

Ravne na Koroškem, 25. oktobra - Koroška regijska organizacija Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije (Skei) danes ob 14. uri v središču Raven na Koroškem organizira protestni shod, s katerim želi opozoriti na nezadovoljstvo med delavci in prizadevanja sindikata za socialni dialog in boljše plače delavcev. Organizatorji pričakujejo množično udeležbo.