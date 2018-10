Ameriška tajna služba prestregla pisemske bombe Beli hiši, Clintonovi in Obami

New York, 24. oktobra - Ameriška tajna služba je prestregla pisemske pošiljke z eksplozivom, naslovljene na Belo hišo, Hillary Clinton in bivšega ameriškega predsednika Baracka Obamo. Pošiljke niso prišle do naslovnikov in niso predstavljale grožnje, je sporočila tajna služba. So pa pošiljko z bombo prejeli na uredništvu CNN v New Yorku, ki so ga morali izprazniti.