Nekaterim staršem in učiteljem skrbi povzročata videoigri Granny in Fortnite

Ljubljana, 24. oktobra - Na Točko osveščanja o varni rabi interneta Safe.si se je obrnilo več zaskrbljenih staršev in učiteljev, ki so iskali informacije o tveganjih pri igranju dveh med mladimi priljubljenih videoiger Granny in Fortnite. Na Safe.si starše pozivajo, naj upoštevajo starostno omejitev, ki jo priporočajo razvijalci iger.