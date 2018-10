Kerberjeva v Singapurju do prve zmage, drugi poraz Osake

Singapur, 24. oktobra - Nemška teniška igralka Angelique Kerber je v drugem krogu finalnega turnirja sezone v Singapurju v rdeči skupini premagala Japonko Naomi Osaka s 6:4, 5:7 in 6:4. S tem je prišla do prve zmage na turnirju z nagradnim skladom sedem milijonov ameriških dolarjev in ohranila upanje po uvrstitvi v polfinale, brez možnosti za to je bržčas ostala Osaka.