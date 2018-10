Koper v znamenju filmskega rajanja za otroke, družine in mlade

Koper, 24. oktobra - Mestno jedro Kopra bo od danes do 29. oktobra prostor za filmsko rajanje oziroma dneve filma za otroke, družine in mlade. V filmski svet bodo popeljali ob projekcijah in delavnicah, kjer bo mogoče spoznati, kaj vse je film, kakšna je njegova zgodovina, kako filmi nastanejo in kako lahko navdihnejo razmišljanje in domišljijo.