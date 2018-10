Mejni prehod Maljevac zaprt za promet zaradi migrantov

Zagreb/Bihać, 24. oktobra - Migranti, ki so prenočili nedaleč od Velike Kladuše na zahodu BiH v bližini mejnega prehoda Maljevac s Hrvaško, so danes prebili prvi kordon mejne policije BiH, a so se ustavili pri drugem kordonu, poroča regionalna televizija N1. Kot dodaja, je mejni prehod Maljevac zaradi migrantov zaprt za promet.