V Moderni galeriji odprtje retrospektive Stojana Kerblerja

Ljubljana, 25. oktobra - V Moderni galeriji bodo drevi odprli retrospektivno razstavo Stojana Kerblerja. Postavitev, ki so jo pripravili ob 80-letnici ene osrednjih osebnosti v polju fotografije na Slovenskem v zadnjih 50 letih, združuje 174 fotografij. Zajema širok časovni razpon Kerblerjevega ustvarjanja, od poznih 50. let minulega stoletja do leta 2014.