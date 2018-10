Boeing ob četrtletni rasti dobička izboljšal celoletno napoved

New York, 24. oktobra - Ameriški Boeing je v tretjem četrtletju zabeležil 2,4 milijarde dolarjev (okoli 2,1 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 30,6 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodki od prodaje so zrasli za 3,8 odstotka na 25,1 milijarde dolarjev (okoli 22 milijard evrov). V proizvajalcu letal so po dobrem četrtletju dvignili tudi celoletno napoved.