Britanski umetnik Marc Quinn želi z instalacijo iz krvi opozoriti na begunsko krizo

Instalacijo po pisanju spletnega portala The Guardian Quinn snuje že tri leta. Kar se je leta 2015 začelo kot risba na ovojnem papirju od čokolade, se je do danes razvilo v popolnoma dodelan koncept: par kock in v vsaki tona zamrznjene krvi. V eni bo kri beguncev, v drugi nebeguncev, tudi znanih osebnosti, kot so Kate Moss, Jude Law in Paul McCartney.

Vendar javnost ne bo vedela, čigava kri je v kateri kocki, kar naj bi pri občinstvu spodbudilo razmišljanje o bistvenih podobnosti, ki so nam ljudem skupne. "Izhodišča točka skulpture je, da smo pod kožo vsi enaki," je povedal Quinn, ki prav tako ne bo vedel, čigava kri je v kateri kocki.

Ideja se sicer zdi preprosta, izvedba pa je po po pisanju spletnega portala vse prej kot to. Kri bo Quinn skušal zbrati v manjših laboratorijih, ki jih bo januarja vzpostavil v več mestih. Darovalci bodo prispevali toliko krvi, kolikor bodo sami čutili, da jo lahko, starost ne bo omejitev.

Še več praktičnih težav pa bo moral umetnik razrešiti ob turneji projekta. Ker bi se tako veliki kocki med prevozom lahko poškodovali, bodo morali kri pred prevozom odmrzniti in preliti v manjše posode, jo za prevoz ponovno zamrzniti ter nato odmrzniti in ponovno preliti v veliki kocki ter zamrzniti.

Quinn namerava instalacijo predstaviti tudi v Londonu in po Evropi, pa tudi po Afriki in Srednjem vzhodu. Kocki bosta postavljeni v steklini paviljon z jekleno konstrukcijo, ki ga je načrtoval Norman Foster.

Kot še piše spletni portal, bo vsak darovalec krvi prispeval tudi kratko video sporočilo. Videi, ki so jih doslej prispevale znane osebnosti, se v nasprotju s pogosti grozljivimi zgodbami beguncev osredotočajo na pozitivno sporočilo projekta.

Znane osebnost je umetnik, kot je povedal, vključil, da bi pritegnil pozornost tudi tistih, ki običajno ne poslušajo begunskih zgodb, pa tudi da poudari pomen krvi kot izenačevalca. "Gre za to, kako vrednotimo ljudi. Ob slavne osebnosti sem hotel postaviti najnepomembnejše ljudi na svetu, jih vse postaviti na isto platformo in jim dati besedo," je povedal.

S projektom pa bo Quinn poskušal tudi zbirati sredstva za pomoč beguncem. Zato je ustanovil dobrodelno organizacijo Human Love in se povezal z organizacijo International Rescue Committee.

Leta 2016 je tudi obiskal begunce v Berlinu, da bi preveril njihov odziv. Kot je povedal, so na srečo vsi želeli sodelovati.

Aktualni projekt sicer ne bo prvi, pri katerem bo Quinn uporabil kri. Leta 1991 je pozornost vzbudil z avtoportretom iz krvi z naslovom Jaz. Vsakih šest tednov je dal tolikokrat kri, da se je je v petih mesecih nateklo za okrog pet litrov, jo vlil v kalup svoje glave ter zamrznil.