Tudi vrtec in šola z italijanskim učnim jezikom v Bertokih s prenovljenimi prostori

Koper, 24. oktobra - Mestna občina Koper je v torek namenu predala energetsko sanirane prostore podružničnega vrtca Delfino Blu in osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio v Bertokih. Kot je na slovesnosti poudaril župan Boris Popovič, so tako izboljšali bivalne pogoje in dvignili kakovost učnega procesa ter znižali stroške ogrevanja in rabe električne energije.