Severnoprimorsko gospodarstvo želi sodelovati z Veliko Britanijo tudi po brexitu

Nova Gorica, 24. oktobra - Kako povečati izvoz in vstopiti na nove trge Velike Britanije in Francije je bila osrednja tema današnjega dogodka za gospodarstvenike severnoprimorske regije. Na okrogli mizi so nekateri gospodarstveniki skupaj z veleposlanico Velike Britanije v Sloveniji Sophie Honey spregovorili tudi o trgovinskih odnosih po izstopu Velike Britanije iz EU.