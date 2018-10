Furs obdavčuje račune v tujini s skupaj 3,6 milijona evrov

Ljubljana, 24. oktobra - Na Finančni upravi RS (Furs) so obdelali podatke o bančnih računih slovenskih državljanov, ki so jih do konca lanskega septembra prvič prejeli iz držav, podpisnic sporazuma pod okriljem OECD izpred štirih let. Kjer so ugotovili nepravilnosti, so odmerili dodatne davčne obveznosti. Gre za skupaj 3,6 milijona evrov.