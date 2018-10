Lokalne volitve: Za mlade v Slovenj Gradcu stanovanja in delovna mesta

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec, 29. oktobra - Kandidati za župana Mestne občine Slovenj Gradec ocenjujejo, da lahko mlade v občini oz. mestu obdržijo predvsem s ponudbo stanovanj in delovnih mest, zato napovedujejo ukrepe in spodbude v tej smeri. Za STA so navedli še, katere bodo njihove prve naloge v primeru izvolitve in kaj predlagajo za večje sožitje med meščani in kmetijskimi pridelovalci.