V Dornberku danes odpirajo dograjen in energetsko obnovljen vrtec

Dornberk, 24. oktobra - Mestna občina Nova Gorica je v sodelovanju z Osnovno šolo in vrtcem Dornberk v okviru projekta celovite energetske sanacije stavb v lasti novogoriške občine prenovila in energetsko sanirala tamkajšnji vrtec. Danes ga bodo predali namenu, občina je letos pripravila rekonstrukcijo in energetsko sanacijo še treh šolskih objektov.