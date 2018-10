Pogačar v Kunstverein Milano o zbirki knjig umetnika Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E.

Milano, 25. oktobra - V Kunstverein Milano, neodvisnemu centru, ki deluje na področju sodobne umetnosti, avtorskega filma in knjige umetnika, bo danes umetnik Tadej Pogačar spregovoril o Zbirki knjig umetnika Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. in aktivnostih, povezanih s popularizacijo medija knjige umetnika. Na ogled bo tudi projekt Naša žena, so sporočili iz zavoda.