MHP napoveduje večstomilijonske investicije v Perutnino Ptuj

Ljubljana, 24. oktobra - Ukrajinska skupina MHP po oddaji zavezujoče ponudbe še izvaja skrbni pregled Perutnine Ptuj in čaka na dovoljenje regulatorjev, med drugim tudi slovenskega. V MHP so zadovoljni s poslovanjem in vodenjem Perutnine ter napovedujejo, da bodo v primeru prevzema v družbo v petih letih vložili več sto milijonov dolarjev.