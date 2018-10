V ZDA opravili loterijski žreb z rekordnim 1,6 milijardnim glavnim dobitkom

New York, 24. oktobra - V ZDA so v torek izžrebali številke loterijske igre Mega Millions, ki je imela rekordni znesek za glavni dobitek 1,6 milijarde dolarjev. Z loterije so danes sporočili, da je bil listek s pravilnimi številkami vplačan v Južni Karolini. Srečni dobitnik je torej samo eden.