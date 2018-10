Na DSP danes simpozij o delu avstrijskega pisatelja Karla-Markusa Gaussa

Ljubljana, 25. oktobra - Na Društvo slovenskih pisateljev bo danes potekal simpozij o avstrijskem pisatelju, esejistu in kritiku Karlu-Markusu Gaussu, ki ga bo v poznih popoldanskih urah dopolnil še literarni večer in pogovor z avtorjem. Na krajšem mednarodnem simpoziju bo predstavljeno avtorjevo delo s perspektive drugega oz. kako ga berejo raziskovalci in kolegi.