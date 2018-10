V mednarodni operaciji zasegli 500 ton ponarejenih zdravil

Lyon, 24. oktobra - V obsežni mednarodni policijski operaciji je bilo med 9. in 16. oktobrom zaseženih 500 ton ponarejenih zdravil, so v torek sporočili z Interpola, ki je koordiniral operacijo. Sodelovale so policije 116 držav, med njimi tudi slovenska, aretirali pa so 859 ljudi, organizacija navaja na spletu.