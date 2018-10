V Moderni galeriji retrospektiva Stojana Kerblerja tudi z doslej javnosti nepoznanimi deli

Ljubljana, 24. oktobra - V Moderni galeriji so ob 80-letnici Stojana Kerblerja, ene osrednjih osebnosti v polju fotografije na Slovenskem v zadnjih 50 letih, pripravili retrospektivo njegovih del. Z njo so želeli preseči prikaz le najbolj znanih ciklov Portreti s ptujskih ulic, Haložani in Koline, zanimalo jih je tudi njegovo ustvarjanje pred in po tem.