Incidenti navijačev pred tekmo lige prvakov v Rimu

Rim, 24. oktobra - Policija v Rimu je obravnavala tri večje incidente, ki so se zgodili pred tekmo lige prvakov med Romo in CSKA. Na dveh mestih sta izbruhnila pretepa, v katerih so bile tri osebe težje poškodovane, 30 ljudi pa se je poškodovalo, od tega osem težje, ko so se na postaji metroja zrušile tekoče stopnice.