Ljubljana, 24. oktobra - Novinarska konferenca Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS), na kateri bodo spregovorili o odločitvi glede stavke in stavkovnih zahtevah, bo danes ob 13. uri v sejni sobi SZSVS številka 17 v Domu sindikatov na Dalmatinovi 4/II, so sporočili iz omenjenega sindikata. (STA)