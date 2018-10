Ministrstvo napoveduje dodatno podporo za razvoj alternativ plastiki

Ljubljana, 24. oktobra - Ministrstvo za okolje in prostor bo prihodnje leto namenilo dodatna sredstva za inovacije na področju alternativ plastični embalaži in drugim plastičnim izdelkom, je na seji odbora DZ napovedal državni sekretar Simon Zajc. "Izdatno bomo povečali sredstva za izdelke, ki so v razvojni fazi oz. blizu tega, da se jih da na trg," je napovedal.