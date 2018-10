Vatikan, 24. oktobra - Papež Frančišek je v torek pozval k strpnosti do beguncev in posvaril pred populizmi. Pri tem je ob predstavitvi knjige o modrosti starejših v Vatikanu omenil primer nemškega diktatorja in nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.