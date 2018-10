V Kinu Šiška Lazar in Gorišek z zagrebškimi saksofonisti

Ljubljana, 24. oktobra - V Kinu Šiška se bosta nocoj priznana glasbenika Milko Lazar in Bojan Gorišek z Zagrebškim kvartetom saksofonov predstavila z novim programom. Tega bo zaznamoval preplet skladb Lazarja in Philipa Glassa za dva klavirja ter skladb za neobičajni sekstet štirih saksofonov in dveh klavirjev, napovedujejo v šišenskem centru urbane kulture.