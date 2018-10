Kopitarjev gol ni pomagal kraljem

New York, 24. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severno-ameriški profesionalni hokejski ligi NHL zabeležili še peti zaporedni poraz. Neuspešni so bili tudi na gostovanju v Dallasu, domače zvezde so jih premagale s 4:2. Anže Kopitar je dosegel gol za znižanje izida na 1:2, drugega v ekipi kraljev za izid 2:3 je prispeval Tyler Toffoli.