Pod navijači v Rimu popustile tekoče stopnice; več ranjenih

Rim, 23. oktobra - Na postaji podzemne železnice v Rimu so danes pod težo potnikov popustile tekoče stopnice, pri tem pa je bilo poškodovanih najmanj 20 ljudi, od tega osem huje, poročajo tuje tiskovne agencije. Šlo je za ruske navijače, ki so se odpravljali na nogometno tekmo kluba CSKA Moskva z Romo, do nesreče pa naj bi prišlo, ker so skakali po stopnicah.