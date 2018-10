Juventus ugnal United, Real s težavami Viktorio, Bayern slavil v Atenah

Ljubljana, 23. oktobra - Nogometaši v elitnem evropskem klubskem tekmovanju so danes opravili polovico dela v 3. krogu. Za tekmo večera sta poskrbela Manchester United in Juventus, na koncu so zmagali gostje iz Torina z 1:0. Nemški Bayern je ugnal atenski AEK z 2:0, madridski Real pa češko Viktorio Plzen z nekaj težavami z 2:1.