Grozniku zaradi spolne zlorabe in drugih kaznivih dejanj osem let zapora

Ljubljana, 23. oktobra - Ljubljansko okrožno sodišče je danes 38-letnega Ljubljančana Mateja Groznika na prvi stopnji obsodilo na osem let zaporne kazni in 3000 evrov denarne kazni zaradi domnevne spolne zlorabe slabotne osebe, trgovine z ljudmi, preprodaje in omogočanja uživanja drog, poskusa povzročitve hude poškodbe in neupravičenega slikovnega snemanja, poroča Dnevnik.