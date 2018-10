Osem kandidatov za župana Maribora soočilo poglede

Maribor, 24. oktobra - Osem kandidatov za župana Mestne občine Maribor je nocoj na dogodku v organizaciji časopisne hiše Večer soočilo svoje poglede. Najbolj so se kresale iskre med sedanjim županom Andrejem Fištravcem, Francem Kanglerjem in Sašo Arsenovičem. Sodelovali so še Lidija Divjak Mirnik, Alenka Iskra, Vlado Šega, Igor Domanjko in Melita Petelin.