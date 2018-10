Vladni predlog sindikati zavrnili, nadaljujejo v petek

Ljubljana, 23. oktobra - Sindikati javnega sektorja so predlog, ki jim ga je na pogajanjih predstavila vladna pogajalska skupina, zavrnili. Kot eno problematičnih točk pa so izpostavili, da vladni predlog v nasprotju s tistim iz marca ne predvideva dviga plač najslabše plačanih, torej tistih do 26. plačnega razreda. Pogajanja nadaljujejo v petek.