Županski kandidat SD Koprivc za dostopne in učinkovite javne servise v prestolnici

Ljubljana, 23. oktobra - Kandidat SD za ljubljanskega župana Marko Koprivc bo trdo delal, da bo Ljubljana prijetno okolje za bivanje, da se bo ekonomsko razvijala, da bo prijazna do vseh generacij in bo z učinkovitimi javnimi servisi odgovarjala na potrebe meščanov, je napovedal. Meščanom obljublja, da bodo lahko parkirali pred svojim blokom in do zdravnika prišli peš.