Odzivi strank na zeleno luč privatizaciji NLB pričakovano različni

Ljubljana, 23. oktobra - V poslanskih skupinah so današnjo odločitev nadzornikov SDH, ki so prižgali zeleno luč izvedbi postopkov za prodajo delnic NLB, pospremili pričakovano različno. Medtem ko vladne stranke in NSi poudarjajo, da je zaveze Evropski komisiji za prodajo banke treba spoštovati, privatizaciji največje banke v državi odločno nasprotujejo v Levici.