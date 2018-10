Ministrstvo za izobraževanje in zveza aktivov svetov staršev za krepitev sodelovanja

Ljubljana, 23. oktobra - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo se je danes na srečanju z vodstvom zveze aktivov svetov staršev zavzel za širšo družbeno razpravo o tem, kaj se pričakuje od šol v prihodnjih letih, tudi v luči globalizacije in družbenih sprememb. Sogovorniki so tudi poudarili potrebo po krepitvi partnerstva med ministrstvo in zvezo.