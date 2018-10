Analitiki čakajo na objavo cenovnega razpona za delnico NLB

Ljubljana, 23. oktobra - Analitiki so današnjo potezo nadzornega sveta SDH, ki je prižgal zeleno luč za prodajo NLB s potrditvijo cenovnega razpona za delnico, za STA pozdravili. Razpon ostaja tajen do objave prospekta za prodajo delnic, a ocenjujejo, da so signali s trga dobri, čeprav trenutne razmere niso najbolj ugodne.