Lokalne volitve: Prioritete ljubljanskih županskih kandidatov večinoma stanovanja, zdravstvo in promet

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 4. novembra - Večina kandidatov za župana Ljubljane med prioritete postavlja ukrepe na področju stanovanjske problematike, zdravstvenega varstva in prometa. Poleg vprašanj o prvih treh nalogah so za STA odgovorili še, kako uravnotežiti razvoj središča in obrobja občine ter kako bi okrepili sodelovanje z državo in njenimi podjetji za izvedbo nekaterih projektov.

Matjaž Bidovec, 45 let, orodjar (Socialistična partija Slovenije)

Med prvimi nalogi na županskem položaju je navedel ureditev stanovanjske problematike, ki bi se je lotil tudi z možnostjo neprofitnega najema in odkupa praznih občinskih stanovanj, ureditev prometne infrastrukture v sodelovanju z zalednimi občinami in okrepitev zdravstvenega varstva odraslih. Razvoj središča in obrobja občine bi uravnotežil z več sredstvi iz občinskega proračuna za obrobne krajevne skupnosti in z infrastrukturnimi projekti na obrobju. V sodelovanju z drugimi občinami bi pozval k sprejetju razvojne strategije Slovenije, predlagal bi uvedbo telesa, ki bi skrbelo za komunikacijo med lokalnim in državnim nivojem. Prav tako bi se trudil vzpostaviti ugodno poslovno okolje za podjetja in zaposlene v njih.

Milan Jakopovič, 46 let, pedagog in humanitarec (Levica)

Po njegovem mnenju je nujno pristopiti h gradnji zadostnega števila dostopnih neprofitnih najemnih stanovanj, zagotoviti hiter in dostopen mestni in primestni javni promet, zagotoviti dostopnost javne zdravstvene oskrbe in večjo socialno vključenost ter obraniti javne šole in vrtce. Razvoj središča in obrobja občine bi uravnotežil s strategijo razvoja, ki bo odgovarjala na potrebe ljudi z obrobja, enakomerno bi zagotavljal kakovostne infrastrukturne in bivanjske pogoje ter omogočil vsem soodločanje. Verjame, da obstaja skupni interes Mol, države in državnih podjetij, da se izpeljejo ključni projekti v dialogu z državo in Ljubljančani. Kritičen je do širitve obvoznice, prednost bi dal investiciji v zmogljiv sistem javnega potniškega prometa.

Zoran Janković, 65 let, ljubljanski župan (skupina volivcev/Lista Zorana Jankovića)

Med prvimi nalogami v primeru ponovne zmage je navedel nadgradnjo kanalizacijskega sistema na 261 cestah, s čimer bo priključenost na kanalizacijo 98-odstotna, izgradnjo plinsko-parne enote na Toplarniški in 1500 nepridobitnih stanovanj, prenovo bazenov Ilirija in Vevče, atletskega stadiona Žak, Cukrarne, Roga, Baragovega semenišča, Minipleksa Ajdovščina in zdravstvenih domov Metelkova, Jarše in Rudnik. Meni, da je razvoj središča in obrobja občine uravnotežen. Od 2000 izvedenih projektov jih je v središču 300, načrtujejo pa še 500 projektov po vsem mestu. Tudi z državo mesto ves čas sodeluje - za Emoniko so naredili vse, da bo lahko država drugo leto začela izvajati projekt, enako za protipoplavne ukrepe na Gradaščici, je pojasnil.

Jožef Jarh, 72 let, upokojenec (Stranka enakopravnih dežel)

Med županovimi nalogami navaja, da je župan prvi demokrat občine in jo soupravlja z demokratičnimi metodami. Zavzema se za decentralizacijo države in razporeditev davkov na občine/pokrajine/državo v razmerju 1:1:1. Temelje za vizijo razvoja Mol vidi v Pariškem podnebnem sporazumu, pomembni so ekološka samooskrba s hrano, energija in transport. Meni, da uravnotežen razvoj središča in obrobja občine temelji na lastnih dohodkih četrtnih skupnosti v višini 20 odstotkov dohodkov občine in da se mora Ljubljana znebiti strupenega avtomobilskega prometa. Je za modernizacijo železniškega in tovornega prometa, vlaki pa morajo omogočati transport koles. Gradnja Emonike ni potrebna, nujna je izgradnja drugega avtocestnega obroča okoli Ljubljane, meni.

Marko Koprivc, 39 let, poslanec SD (SD)

Kot župan se bo med drugim najprej lotil projektov Peš do zdravnika, Splavi na Savi, Parking pred svojim blokom, Avtobus na Ljubljanici in Ljudem z demenco prijazno mesto. Želi tudi dokončati kanalizacijsko omrežje, izgraditi mrežo kolesarskih poti, prenoviti avtobusno postajo, energetsko sanirati objekte. Med drugim se zavzema za pridelavo zdrave hrane, nov pristop k oblikovanju zelenih naselij in izboljšanje energetske učinkovitosti mesta. Ne želi razlike središča in obrobja občine. Ljubljančani so vsi, ki so v Ljubljani doma, ne glede na razdaljo od Tromostovja, meni. Da bi okrepil sodelovanje Mol z državo pri nekaterih pomembnih projektih, bo pristojne ministre povabil k enomesečni uporabi avtobusne postaje v času jesenskega dežja.

Anže Logar, 42 let, poslanec SDS (SDS/NSi, SNS, SLS, LNBP)

V osrčje programa postavlja skrb za zdravje, zato bo prva naloga odprava čakalnih vrst na primarni zdravstveni ravni. Druga bo spodbujanje uporabe javnega prometa - napoveduje brezplačen avtobus za upokojence že letos -, tretja pa rebalans proračuna s šestkratnim povečanjem sredstev za četrtne skupnosti in uvedbo participativnega proračuna. Z njim bi uravnotežil razvoj središča in obrobja občine, ljudje pa dobili neposreden vpliv na odločanje v svojem okolju. Veliko pozornost bo namenil okrepitvi sodelovanja Mol z državo pri izvedbi nekaterih projektov, zato je napovedal imenovanje podžupanov, odgovornih za modernizacijo prometa in sodobne tehnologije. Izpostavlja integracijo LPP z železniškimi povezavami in revizijo tras mestnega prometa.

Dragan Matić, 54 let, doktor zgodovinskih znanosti, predsednik sveta SMC (SMC)

Med prvimi nalogami v vlogi župana je naštel rebalans proračuna, stanovanjske zadruge za mlade, podvojitev sredstev za oskrbo starejših na domu, fleksibilno varstvo predšolskih otrok, brezplačno zadnje leto vrtca, spremembe prostorskih načrtov in nadgradnjo sporazuma o sodelovanju med Mol in državo. Z njim bi definiral projekte, ki jih ni mogoče izpeljati brez tesnega sodelovanja, kot so posodobitev LPP in uvedba tramvaja, ravnanje s težko razgradljivimi odpadki, regionalna negovalna bolnišnica in gradnja domov za starejše. Razvoj središča in obrobja občine bi uravnotežil s participativnim proračunom, najmanj en odstotek sredstev bi porabili glede na potrebe posamezne četrtne skupnosti. Uvedel bi četrtni svet za spremljanje mestnih politik.

Smiljan Mekicar, 49 let, sekretar na ministrstvu za zdravje (Dobra država)

Če bo izvoljen za župana, bodo med prvimi ukrepi uvedba brezplačnega javnega prevoza za vse občane, izgradnja mestne bolnišnice in odločitev, da se nameni milijon evrov za vsako četrtno skupnost. Z omenjenimi sredstvi za četrtne skupnosti bi tudi uravnotežil razvoj središča mestne občine in njenega obrobja. Prav tako pa bi za uravnoteženje začel projekt nadzemne železnice, ki bo povezala vse koščke Ljubljane. Pri okrepitvi sodelovanja Mol z državo in državnimi podjetji z namenom, da bi končno stekli nekateri pomembni projekti, je navedel, da je edini županski kandidat, ki ima neposredne izkušnje z vodenjem investicij. Poklical bo predsednika vlade in se takoj dogovoril o so-investiranju, je napovedal.

Tomaž Ogrin, 78 let, raziskovalec in ekolog (Zeleni Slovenije)

Kot župan bi ustavil projekt gradnje kanalizacijskega sistema C0, saj da ogroža najboljši vir pitne vode. Meni, da obstaja alternativa, s katero bi ohranili tudi sredstva EU. Odpravljal bi prekarno delo, revidiral občinski prostorski načrt, holding in proračun v korist prebivalcev ter ustavil po njegovem škodljivo privatizacijo Ljubljane in javnega prostora. Z novim prostorskim načrtom bi odpravil enostranski razvoj občine, sodelovalo bi več strok, prebivalci in četrtne skupnosti. Tako v Stanežičah ne bo odpadkov, ob Zaloški ne gradnje za trgovino, Habjanov bajer pa bi ostal, je naštel. Meni, da je sodelovanje z državo njegova prednost. Naredil bi podroben srednjeročni koncept železniškega evropskega vozlišča, nato gradil z evropskimi projekti.

Mihael Rihar, 40 let, inženir strojništva, vodoinštalater (Naprej Slovenija)

Kot župan bo najprej uredil javne finance, prenovil plan razvoja Mol po principih demokratičnega upravljanja občanov in ustanovil specialno enoto za deratizacijo. Da bi uravnotežil razvoj središča in obrobja, bo razporedil sredstva, da bodo po celotni Mol urejene kolesarske steze in pločniki, oživil družabno življenje vseh generacij po celotni Mol, poskrbel za rekreacijo za vse in za sistematično izobraževanje o pravicah občanov. Meni, da je treba razbremenitev avtocestnega obroča doseči skupaj z državo z izgradnjo še enega obroča. Zamenjal bi železniške tire in signalizacijo po evropskem hitrem sistemu, tako bi odpadla gradnja Emonike, povečala bi se varnost in vrnilo zaupanje potnikov. Vsi vlaki morajo imeti tudi vagon za prevoz koles, meni.

* kandidati so navedeni po abecednem vrstnem redu