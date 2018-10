V okviru Partnerstva za spremembe pred zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju novi izzivi

Ljubljana, 23. oktobra - Partnerstvo za spremembe je nacionalna platforma sodelovanja med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju. Pod sloganom Povezani za akcijo je partnerstvo vstopilo v peti krog in iskalo izzive, ki so jih kot pereče prepoznali različni deležniki v družbi. Na razpis je prispelo 13 izzivov, med katerimi je t. i. komisija navdiha izbrala tri najboljše.