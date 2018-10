V Kitzbühlu za lepe denarce

Kitzbühel, 23. oktobra - V sezoni 2018/19 bosta zmagovalca smukaške in slalomske tekme v alpskem smučanju v Kitzbühlu osvojila denarno nagrado v višini 74.000 evrov, medtem ko bo zmagovalcu superveleslalomske preizkušnje v žep kanilo 55.000 evrov, so sporočili avstrijski prireditelji omenjenih tekem za svetovni pokal, ki bodo na sporedu med 25. in 27. januarjem 2019.