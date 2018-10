Human Rights Watch palestinskim oblastem očita mučenje nasprotnikov

Tel Aviv, 23. oktobra - Nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch palestinskim oblastem na Zahodnem bregu in gibanju Hamas v Gazi v danes objavljenem poročilu očita, da aretirajo in mučijo miroljubne kritike in oporečnike. Finančnim podpornikom Hamasa in palestinskih oblasti pa je priporočila, naj ustavijo pomoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa