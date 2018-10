Volilna komisija bo morala odločitev o zavrnitvi Liste Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja bolje utemeljiti

Ljubljana/Kranj, 23. oktobra - Upravno sodišče je ugodilo pritožbi Liste Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja na odločitev volilne komisije v Kranju, ki je zaradi kršitev zakonodaje listi odrekla pravico liste do sodelovanja na lokalnih volitvah. Upravno sodišče je odločbo volilne komisije odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek. Vlagatelji pritožbe so to pričakovali.