Mariborčani tesno dobili prvi pokalni obračun z Domžalami

Ljubljana, 23. oktobra - Nogometaši Maribora in Domžal so odigrali prvo četrtfinalno tekmo slovenskega pokala. V Mariboru je domača ekipa slavila z 1:0 (1:0). Že prejšnji teden si je branilka lovorike z zmago na prvi tekmi (5:0) v Kopru praktično že zagotovila napredovanje, preostala para sta Gorica - Mura in Krško - Aluminij, prvi tekmi bosta v sredo.