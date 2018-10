V Washingtonu z razstave umaknili ponarejene fragmente Mrtvomorskih rokopisov

Washington, 24. oktobra - V Muzeju Biblije v Washingtonu so ugotovili, da je pet fragmentov Mrtvomorskih rokopisov, ki so bili vključeni v razstavo, ponaredkov, zato so jih z razstave umaknili. Da gre za ponaredke, je pokazala raziskava, ki so jo opravili na inštitutu v Nemčiji. Namesto njih so razstavili tri druge fragmente znamenitih rokopisov.