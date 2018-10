Nemec, ki je v trgovinah zastrupljal otroško hrano, obsojen na 12 let in pol zapora

Friedrichshafen, 23. oktobra - Sodišče v nemškem Ravensburgu je moškega, ki je lani v trgovinah na jugu Nemčije zastrupljal otroško in tudi drugo hrano, v ponedeljek obsodilo na 12 let in pol zapora zaradi poskusa umora in izsiljevanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.