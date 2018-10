V Tokiu olimpijske kolajne iz recikliranega materiala

Tokio, 23. oktobra - Kolajne za olimpijske in paraolimpijske igre v Tokiu 2020 bodo prvič narejene iz recikliranih kovin, so danes potrdili organizatorji. Za kolajne bodo uporabili žlahtne kovine iz elektronskih naprav, ki so jih na Japonskem zbirali v posebni akciji, poročajo agencije.