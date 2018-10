Sto let 1SV - Stoletje boja za severno mejo

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 28. oktobra - Major Rudolf Maister je 1. novembra 1918 prevzel vojaško poveljstvo nad Mariborom in Spodnjo Štajersko. Maribor je razglasil za mesto, ki pripada le nekaj dni prej, 29. oktobra 1918, razglašeni Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ta se je že 1. decembra združila s Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.