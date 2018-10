Ljubljana, 23. oktobra - Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo so lani v Sloveniji znašali 2216,55 evrov, kar je 3,3 odstotka več kot leta 2016. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 85,4 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.