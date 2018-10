Dan suverenosti v spomin na odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 23. oktobra - Z dnevom suverenosti bomo v četrtek obeležili dogodke, ko je pred 27 leti slovensko ozemlje zapustil še zadnji vojak agresorske JLA. Udeleženca takratnih dogodkov Ladislav Lipič in Dimitrij Rupel sta si edina, da je z odhodom še zadnjega vojaka Slovenija dobila polno vojaško in siceršnjo suverenost na svojem ozemlju ter da to večinoma ohranja.