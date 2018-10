Evropsko sodišče za človekove pravice v sporu med AVK in Pro Plusom pritrdilo slednjemu

Ljubljana, 23. oktobra - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes razsodilo v več let starem sporu med podjetjem Pro Plus in Slovenijo oz. Agencijo za varstvo konkurence. Zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja mora država podjetju plačati 52.500 evrov odškodnine in pokriti za 10.000 evrov stroškov, so danes sporočili s sodišča s sedežem v Strasbourgu.