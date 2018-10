Mednarodna zveza novinarjev terja konvencijo ZN za zaščito medijskih delavcev

New York, 23. oktobra - Mednarodna zveza novinarjev je v ponedeljek na sedežu ZN v New Yorku sprožila kampanjo za konvencijo, s katero bi zaščitili medijske delavce po vsem svetu. Kot so povedali, je cilj kampanje končati nekaznovanje kršitev pravic teh delavcev, do nje pa prihaja v času ogorčenja mednarodne skupnosti zaradi umora savdskega novinarja Džamala Hašodžija.