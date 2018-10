Projektu Ljubljanica, reka, ki povezuje nagrada Dnevov evropske dediščine 2018

Strasbourg, 24. oktobra - Projekt Ljubljanica, reka, ki povezuje je bil na zasedanju Dnevov evropske dediščine v Strasbourgu izbran med deset najboljših evropskih zgodb. Zasedanje je potekalo med 17. in 19. oktobrom in je bilo v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 vrhunec Dnevov evropske dediščine, ki so skupna akcija Sveta Evrope in Evropske komisije.